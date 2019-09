Dopo il passaggio del turno in Coppa, la Virtus Faenza ha debuttato al centro sportivo Don Fiorini con un pareggio contro il Carpena (0-0)

Un buon inizio contro una squdra attenta e di valore.

La Virtus Faenza, al suo terzo campionato in Prima Categoria, dopo gli ottimi risultati degli anni passati (5° e 8° posto) cerca la conferma in categoria con l’obiettivo di valorizzare i giovani del vivaio. In prima squadra giocano, infatti, prevalentemente, i ragazzi provenienti dal settore giovanile con un’età media di 23 anni e tutti giocano per passione, senza rimborso spese.

La squadra è allenata da Giancarlo Valente, vice allenatore Luca Costicci, preparatore dei portieri Stefano Casadio, direttore sportivo Oscar Tacchi, dirigenti accompagnatori Ermanno Tassinari e Ivo Gallina.

Domenica prossima, 22 settembre, la Virtus Faenza, incontrerà, sempre in casa alle 15.30, al centro sportivo Don Fiorini, il Fontanelice.