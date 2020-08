A seguito del rinnovo del Consiglio Direttivo del circolo ARCI Prometeo, la nuova presidente Sara Magazzino annuncia le iniziative che il centro aggregativo proporrà alla cittadinanza nel mese di settembre. “Dopo sei mesi di chiusura forzata dovuta al lockdown, nel mese di settembre il circolo ARCI Prometeo proporrà una serie di eventi aperti alla cittadinanza faentina, nel segno della continuità con le attività portate avanti negli ultimi 7 anni: informazione sull’attualità, promozione culturale ed artistica, sostenibilità ambientale e difesa dei diritti” spiega la presidente. Grazie alla collaborazione con la proprietà, tutti gli eventi si terranno nel cortile ad uso pubblico di vicolo Pasolini, consentendo il rispetto delle norme in materia di distanziamento sociale, con un numero massimo di circa 50 postazioni a sedere e uno spazio per assistere in piedi.

Si comincerà giovedì 3 settembre alle ore 20.45 con l’appuntamento “Vota responsabilmente: il Comune di Faenza”, evento informativo durante il quale approfondiremo i compiti propri del Comune, il funzionamento dei sui organi istituzionali e la composizione del bilancio in dialogo con il nostro socio Andrea Piazza, dipendente dell’Unione della Romagna Faentina. Un appuntamento per capire meglio come funziona la macchina comunale, in vista delle elezioni del 20 e 21 settembre. In caso di pioggia l’evento è rimandato a domenica 6.

Nel weekend di “Made in Italy 2020”, sabato 5 alle ore 18.00 il Prometeo propone “Made in Prometeo”, lancio della mostra personale di Ali M. Hosseini, giovane artista locale laureato in arte, ambiente e decorazione all’Accademia delle Belle Arti di Bologna. Hosseini, che si è occupato di riqualificazione artistica urbana con diversi progetti a Imola e nel territorio limitrofo, costruisce laboratori artistici per bambini e adulti e realizza opere esposte ottenute attraverso la Liquid Art, usando acrilici su compensato. Accompagnamento musicale con la chitarra acustica del musicista Mirko Lucchini.

La settimana successiva sarà la volta di “Me ne frego una cicca”, manifestazione divulgativa e di cittadinanza attiva articolata su due giorni: una prima serata (martedì 8 settembre ore 20.45) con ospite la prof.ssa Alessandra Bonoli (docente di Ingegneria delle materie prime specializzata sull’uso e riciclaggio delle risorse all’Università di Bologna) per approfondire le tematiche degli inquinanti nei mozziconi di sigaretta e dell’economia circolare; e a seguire sabato 12 alle ore 15.30 gara a squadre per la pulizia della città dalle cicche di sigaretta. L’evento, patrocinato dal Comune di Faenza, vedrà infatti una competizione fra gruppi di massimo 5 cittadini nel raccogliere la maggior quantità di mozziconi in circa un’ora e mezza di tempo. A fine gara premiazione delle squadre più efficaci e bevuta offerta a tutti i partecipanti. Iscrizioni dal costo di 10 euro a squadra da effettuare via mail a info@prometeofaenza.it entro giovedì 10 settembre. In caso di pioggia la manifestazione è rimandata a domenica 13.

Venerdì 18 Prometeo ospiterà l’attore e scrittore Massimiliano Loizzi del collettivo “Il Terzo Segreto di Satira” per la presentazione in anteprima del libro “Maledetta Primavera”, racconto tra satira e poesia della primavera del lockdown da coronavirus.

Giovedì 24 si parlerà della “Omotransfobia: la legge regionale e la sua applicazione”, con ospite la consigliera Robera Mori, relatrice della legge regionale contro le discriminazioni e le violenze determinate dall’orientamento o dall’identità di genere. Si approfondiranno in particolare i possibili risvolti applicativi della norma, approvata in Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna a metà 2019 dopo una maratona notturna causa l’ostruzionismo delle opposizioni, e che oggi tutela e promuove i diritti fondamentali della comunità LGBTQ+. In caso di pioggia l’incontro è rimandato a martedì 29.