Incidente in via Emilia a Faenza all’ingresso della città nella mattinata di lunedì. Ferito un 50enne, trasportato con il codice di massima gravità, in elicottero, all’ospedale Bufalini di Cesena. L’uomo era in sella alla propria moto quando si è scontrato con una vettura. L’incidente è avvenuto proprio di fronte alla sede del 118, all’incrocio fra via Emilia e una strada privata, da dove usciva una Toyota Yaris.