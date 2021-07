“La variante Delta” di coronavirus in Emilia-Romagna “progredisce in una maniera esponenziale”. A dirlo è l’assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini.

Oggi in regione “siamo attorno al 23% di presenza della variante Delta nell’ambito di tutti i casi positivi”, ma “qualche settimana fa era l’1%”: quindi, stima Donini, “non è difficile immaginare che nel giro di qualche settimana possa essere predominante”.

Sono state queste le dichiarazioni di Raffaele Donini a margine della conferenza stampa di presentazione dell’accordo stretto fra Regione e Sindacati per valorizzare il personale del sistema sanitario territoriale, aumentare le prestazioni e ridurre le liste di attesa