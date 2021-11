Scontri in piazzale Zaccagnini, all’esterno dello stadio Benelli, domenica pomeriggio in occasione della partita Ravenna-Prato, valevole per il campionato di serie D di calcio. Le due tifoserie sono venute a contatto ed è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine.

Tutto è iniziato all’arrivo della squadra ospite, quando l’autobus su cui viaggiavano i tifosi del Prato è stato accolto dalla tifoseria ravennate con un lancio di oggetti. La tifoseria ospite, scesa dal mezzo, hanno quindi cercato “vendetta” ed è iniziato lo scontro corpo a corpo: calci, pugni, qualcuno ha addirittura preso le bacheche e le porta locandine dell’edicola in via Cassino utilizzandole come arma. C’è invece chi ha utilizzato bastoni e cinture. Il tutto corredato dal lancio di diversi oggetti. Solo l’intervento di Polizia, Carabinieri e Polizia Locale ha riportato la calma all’angolo fra piazzale Zaccagnini e via Cassino.