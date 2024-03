Sconti sulla Tari: il Comune sta studiando un bando per aiutare le imprese alluvionate

Un bando a favore delle aziende colpite dall’alluvione per agevolarle nel pagamento della Tari. Lo sta predisponendo il Comune di Faenza per fornire un sostegno alle attività danneggiate a maggio dello scorso anno. Il bando verrà finanziato con fondi comunali e solo dopo la prossima variazione di bilancio, in programma il prossimo maggio, sarà possibile quantificare quante risorse potranno essere disponibili. Alle aziende in sostanza verrà garantito una percentuale di sconto sulla Tari, sulla falsariga di quanto fatto in precedenza per le chiusure legate alla pandemia.