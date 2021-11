Domenica 7 novembre si è svolta a San Lazzaro la di Savena la prima prova regionale under 14 di spada, che ha inaugurato questa nuova stagione schermistica appena iniziata.

Per il Circolo scherma “G.Placci” di Faenza è salita sul podio Virginia Baracani, terza classificata nella categoria giovanissime.

Virginia ha iniziato la gara in splendida forma, vincendo tutti gli assalti del suo girone e piazzandosi seconda nella classifica generale provvisoria.

Nel tabellone di eliminazione diretta, ha superato di diritto il primo turno, ed in seguito ha ottenuto due vittorie che l’hanno condotta direttamente all’assalto di semifinale, dove, complice anche l’emozione, si è arresa alla schermitrice che poi è salita sul gradino più alto del podio.

Molto soddisfatto Filippo Servadei, il tecnico faentino che ha accompagnato e guidato Virginia in questa gara, perché non è stato facile per lei tornare a competere dopo tanti mesi di stop forzato, e l’emozione era davvero tanta. A Virginia vanno i complimenti anche di Fausto Cannova, storico Maestro della società, che la allena da quando è entrata in palestra per la prima volta a 6 anni

Un ottimo inizio quindi per la società schermistica faentina, che vedrà impegnati i suoi giovani atleti per la seconda prova regionale a gennaio, mentre la terza si svolgerà in aprile proprio a Faenza.