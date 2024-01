Nelle giornate di giovedì 4 e venerdì 5 gennaio 2024 si è svolta a Udine una delle tappe fondamentali Internazionali di Coppa Del Mondo “Under 20” di spada maschile e femminile, accompagnerà i giovani della Nazionale Italiana ai Prossimi Europei e Mondiali “in Italia vale doppio ogni risultato raggiunto” meglio di così nell’impresa Internazionale su campo Italiano non si poteva fare, Matteo Galassi ha realizzato gli obiettivi comuni insieme alla sua palestra cervese tanto voluti e preparati con estremo allenamento insieme al suo Staff cervese, due giornate da incorniciare.

Lungo i due percorsi di gara nella prima giornata di spada individuale ha brillato d’oro sconfiggendo: Marco Locatelli 15-5, il bulgaro Rahim Rashaida 15-9, Tommaso Raffaele 15-8, il polacco Antoni Socha 15-9, nei quarti l’estone Erik Tobias 15-14, poi in semifinale 15-12 contro lo statunitense Samuel Imrek, in finale 15-6 contro il cinese Shengwei Peng; successivamente ha definito la DOPPIETTA di color ORO nella seconda giornata a squadre di spada insieme ai suoi compagni di nazionale “Under 20” dove Matteo era l’atleta che chiudeva i vari schemi, riguardo la scalata: negli ottavi la squadra ha incontrato la Bulgaria (45-35), nei quarti la Cina (45-39), in semifinale contro l’Ungheria (45-34), per chiudere in finale contro l’Egitto (42-39).

Gli altri Atleti in squadra nazionale con Matteo Galassi: Nicolò del Contrasto, Fabio Mastromarino e Jacopo Rizzi a cui vanno a tutti i doverosi complimenti.

Nelle due giornate di successo Matteo Galassi ha incontrato tantissimi atleti di nazionalità diverse ed è stato il portacolori dell’ITALIA, ha strabiliato a livello Internazionale, a CERVIA presso il Circolo della Spada Cervia – Milano Marittima la definiamo – UN’IMPRESA STRAORDINARIA – e tutta la città di Cervia a partire dal Sindaco Massimo Medri, Assessore allo Sport Michela Brunelli, Giunta Comunale e cittadini cervesi che amano lo sport e non solo ne sono GRATI, per tutti un grande valore sportivo aggiunto di rilevanza Internazionale alla città di Cervia.

I ringraziamenti ed i complimenti vanno a Matteo in qualità d’Atleta del Circolo Della Spada Cervia – Milano Marittima per tutta la dedizione, l’impegno, costanza, passione e determinazione, inoltre Atleta giovane arruolato nel gruppo sportivo dei Carabinieri un grande riferimento di cui si riporta enorme rispetto e ulteriore grande disciplina.

Un GRAZIE speciale alle persone a lui vicine che lo stanno crescendo, Al suo Circolo della Spada Cervia – Milano Marittima che ci mette anima e cuore ogni giorno, Al suo gruppo di Atleti, Amici che amano come lui l’etica sportiva e i valori di questa meravigliosa disciplina dove c’è sostegno reciproco e lottano reciprocamente per il loro sport ed i colori del loro Circolo, della loro Società che è come una grande Famiglia, i complimenti Alla sua Maestra Greta Pirini che l’ha accompagnato fino in fondo nelle due giornate di gara ed al collega Maestro Giorgio Guerrini per essersi impegnato altrettanto, agli Istruttori Nazionali Enzo Bellagamba e Mattia Pedone, ai Preparatori Atletici Filippo Banzola e Giacomo Bottaro, Mattia Giorgini “Skill Athletic”.

Grazie al Presidente Giorgio Pirini nell’aver sempre creduto in ogni Atleta e fatto si che questa meravigliosa realtà cervese cresca in tempo reale e che continua ad essere un VIVAIO di bambini/e, ragazzi/e eccellenti di tutte l’età senza limiti, all’Armiere – Mario Berna, al “Mental Training” svolto dalla Dottoressa Daniela Olivieri a tutto il Team cervese che è una potenza e che crede e trasmette valori al magnifico gruppo di ragazzi/e.

I Ringraziamenti al CT Dario Chiadò, alla presenza del Medico Sportivo di gara, ai presenti dello Staff nazionale tecnico e medico federale, GRAZIE a tutti.