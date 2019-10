Giornata molto positiva quella di domenica 29 settembre per i colori della scherma lughese. A San Lazzaro di Savena si è infatti svolta la prima gara regionale di spada, con in palio la qualificazione alla prima prova del campionato nazionale in programma a Bastia Umbra (PG) alla fine di Ottobre. Sono tre gli atleti lughesi ad avere ottenuto a San Lazzaro l’ambito pass: si tratta di Guido Pirazzini e Matteo Tellarini tra gli uomini e di Sara Billi tra le donne. Ad essi si aggiungono Simone Greco e Isabella Signani, qualificati di diritto in virtù dei risultati ottenuti nella scorsa stagione. Saranno dunque ben cinque gli schermidori e le schermitrici lughesi che parteciperanno al campionato nazionale di spada: un risultato certamente lusinghiero per la Società.

Oltre ai risultati strettamente agonistici, un altro importante riconoscimento è arrivato nella stessa giornata per la scherma lughese: il comitato regionale emiliano – romagnolo della Federazione Italiana Scherma ha infatti conferito ai maestri Fulvio Barcucci e Guido Marzari il premio “Una vita per lo Sport” in virtù della loro lunga e titolata carriera; un’ulteriore motivo di soddisfazione per la Società, orgogliosa di potersi avvalere della loro esperienza, professionalità e dedizione.