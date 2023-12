La scuola dell’Infanzia paritaria di Sant’Agata sul Santerno “Asilo Azzaroli” si prepara per gli open day in vista delle iscrizioni al nuovo anno scolastico 2024-2025. Gli alunni interessati sono i bambini nati nel 2021 e da gennaio ad aprile 2022.

Ecco le giornate in cui sarà possibile visitare la scuola, guidati dalla coordinatrice Caterina Castellari e dal personale didattico: lunedì 11 dicembre 2023 e martedì 9 gennaio 2024, in entrambi i casi dalle ore 16.30 alle ore 18.00.

Non ci sono limitazioni per gli ingressi agli open day ma è gradita la prenotazione telefonando allo 0545 45004 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 15.00.

L’Asilo Azzaroli è gestita dal Consorzio Solco, tramite l’associata Progetto Crescita, in collaborazione con la Fondazione Azzaroli. L’istituto è immerso in un ampio parco che viene vissuto dai bambini durante tutto l’anno scolastico. Altro punto di forza della scuola sono i laboratori in lingua inglese, che permettono ai più piccoli di familiarizzare, giocando, con la lingua straniera.

È l’unica scuola dell’Infanzia del comune di Sant’Agata e lavora in sinergia con l’Asilo Nido e la Scuola Primaria presenti in città puntando sulla continuità dei percorsi didattici dei bambini. Dopo aver subito gravi danni a causa dell’alluvione, la scuola ha raccolto tanta solidarietà da parte di imprese e privati, riuscendo a riaprire in tempi record dopo i necessari lavori di riqualificazione.

Per maggiori informazioni: asiloazzaroli@solcoravenna.it