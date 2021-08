Ora con il Green Pass serve riaprire quanto prima tutte le discoteche, i club e le balere, altrimenti rischiamo che prolifichino le feste private illegali in questo periodo ferragostano con grave rischio per la salute e per l’economia sana del nostro paese. E’ la proposta di Giordano Sangiorgi del MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti che appoggia e sostiene quanto richiesto dal Presidente della Regione Emilia – Romagna Stefano Bonaccini, dal Presidente del Silb di Rimini Gianni Indino e dall’Unione Orchestre da Ballo, Intrattenimento e Spettacolo Carlo Pescatore.

Si riaprano dunque in tutta Italia le discoteche, i club e le balere con eventi di musica dal vivo all’apertura seguendo al massimo tutte le norme dell’ultimo Decreto del Governo di Contrasto al Covid con immissione del Green Pass.

In tal modo si rimette in circolo l’incontro tra le persone attraverso la condivisone con la musica, l’economia virtuosa e legale dell’intrattenimento tutelando allo stesso tempo la salute di tutta la comunita’ azzerando in tal modo gli spazi di manovra per gli eventi privati e illegali che certamente molti stanno pensando di allestire.

Ci auguriamo che questa ipotesi venga presa in considerazione fin dai primi giorni di questa settimana e permetta di fare tornare al lavoro oltre 300 mila addetti e di far divertire in piena sicurezza centinaia di migliaia di giovani e famiglie lavorando a fare tornare dal vivo tutto il settore dello spettacolo dal vivo ora attivo solo al 40% con grave danno per il settore della musica indipendente ed emergente del paese.