A causa del cedimento di un tratto arginale del fiume Lamone e con conseguenti problemi al manto stradale, in via Fabbrerie e via Fossolo, in prossimità del ponte della Castellina, strada provinciale SP 302 Brisighellese-Ravennate, da oggi 4 maggio 2023, sono disposte alcune modifiche alla viabilità (ordinanza n. 615/2022 per i lavori pubblici anno 2023): chiusura della strada comunale via Fabbrerie, nel tratto tra via Pianetta e la strada provinciale SP 302 e istituzione del senso unico in ingresso nella strada comunale via Fossolo, a partire dalla SP 302 fino all’intersezione con via S. Vincenzo.

Le modifiche alla viabilità saranno segnalate sul posto mediante segnaletica temporanea di cantiere