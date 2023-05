Accesa lite fra Bonaccini e l’On. Morrone durante riunione e conferenza stampa per l’emergenza maltempo

Una violenta lite durante la riunione fra sindaci, forze dell’ordine, protezione civile, regione e prefettura. Protagonisti il presidente della Regione Stefano Bonaccini e l’Onorevole Jacopo Morrone, deputato alla Camera per la Lega – Salvini Premier. Urla fortissime che si potevano sentire distintamente da dove i giornalisti attendevano la fine della riunione, a cui avrebbe fatto seguito la conferenza stampa per un bilancio della situazione e dell’emergenza dovuta al maltempo. Una lite che ha spiazzato tutti i presenti e che è proseguita, in maniera più pacata, proprio in conferenza stampa