Open day negli uffici dell’Emilia-Romagna, spazi dedicati all’informazione sulla web radio regionale e webinar per illustrare ai cittadini la dichiarazione precompilata, le modalità per visualizzarla e inviarla in autonomia, le scadenze e le novità 2023.

Sono le iniziative programmate dall’Agenzia delle Entrate dell’Emilia-Romagna nell’ambito della Open Gov Week, manifestazione che mira a promuovere una cultura orientata ai valori della trasparenza, che si svolge quest’anno dall’8 al 12 maggio nei 76 paesi del mondo che partecipano ad Open Government Partnership (OGP).

Gli open day precompilata – Venerdì 12 maggio 2023 molti uffici dell’Agenzia delle Entrate dell’Emilia-Romagna “apriranno le porte” ai cittadini, fuori dai consueti orari di servizio, per fornire informazioni e assistenza. In particolare, sarà possibile visualizzare e inviare la propria dichiarazione con il supporto di un funzionario delle Entrate.

Per partecipare agli open day, che si svolgeranno nel pomeriggio del 12 maggio in diverse sedi dell’Agenzia in Emilia-Romagna, è necessario prenotare inviando un’email a dp.ravenna.utravenna@agenziaentrate.it