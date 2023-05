Bagnacavallo: situazione ancora pericolosa. Non avvicinarsi al fiume

La situazione a Bagnacavallo e in Bassa Romagna sta evolvendo rapidamente. Il livello del Lamone si sta abbassando grazie alla giornata di sole. Ma l’emergenza non è finita. La Polizia Locale sta passando in quelle zone ritenute ancora pericolose per avvertire la popolazione. Aziende e abitazioni sono allagate, impossibile al momento stimare i danni. Per i residenti che avessero necessità, è stato allestito un punto di raccolta per tutti i Comuni della Bassa Romagna al Pala Sabin di Lugo. Le istituzioni si raccomandano di non recarsi sugli argini e di non avvicinarsi alle zone allagate per non intralciare le operazioni di soccorso e anche perché si tratta di aree ancora potenzialmente pericolose, sopratutto il fiume. Basti semplicemente dire che nelle ore scorse sulla San Vitale si è creata improvvisamente una voragine nell’asfalto