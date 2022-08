Il maltempo ha colpito il territorio ravennate nella giornata di giovedì. Dopo i danni prodotti dalla grandine nei giorni scorsi in Bassa Romagna, la rapida e violenta precipitazione che si è abbattuta sulla provincia di Ravenna oggi ha portato alcuni crolli al verde urbano e di conseguenza danni e disagi per i mezzi in transito lungo le strade. Niente comunque a che vedere con gli ingenti problemi causati a Ferrara.

Per quanto riguarda Ravenna, in via Istria un albero si è spezzato all’interno di un’area privata abbattendosi su una Dacia Duster parcheggiata a lato della strada, a fianco del cortile interno.

I disagi maggiori si sono verificati lungo la statale 16, dove un pioppo è caduto invadendo la sede stradale e colpendo un furgone in transito. L’albero ha invaso entrambe le corsie di marcia portando alla chiusura del passante. L’incidente è avvenuto all’altezza del distributore di carburanti CPB, collocato lungo la corsia nord. Per liberare la sede stradale sono dovui intervenire i Vigili del Fuoco.

Fortunatamente il conducente del furgone non ha riportato conseguenze dalla caduta dell’albero.

Altri rami caduti sono stati segnalati lungo la Ravegnana