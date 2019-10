La sagra paesana di San Pancrazio inizierà mercoledì 9 ottobre con l’inaugurazione della mostra allestita all’interno del Ricreatorio Parrocchiale (ore 20.30), seguita nei giorni successivi da intrattenimenti di vario tipo e dalla possibilità di gustare le specialità tipiche nei tanti luoghi di ristoro.

Da segnalare, per il sabato pomeriggio alle ore 15.00, l’allestimento itinerante di una fiaba tratta dalla raccolta di Ermanno Silvestroni ed Eraldo Baldini, che si svolgerà in strada, lungo un percorso che, partendo dal Museo della Vita Contadina, farà tappa in via Gino Randi, via Santa Caterina, via XVII Novembre per poi tornare al Museo.

Sempre in tema di fiaba, domenica 13 ottobre alle ore 15.30 presso la scuola elementare “M. Fantozzi”, si terrà la premiazione della 9^ edizione del concorso per fiabe aperto alle scuole della Provincia di Ravenna promosso dalla Pro Loco di Russi, denominato “C’era una volta, voci nel tempo”.

Mercoledì 9 ottobre

Ricreatorio parrocchiale

ore 20.30 Presentazione mostra

Giovedì 10 ottobre

Museo della vita contadina in Romagna

ore 20.30 Presentazione mostra fotografica

ore 21.00 Serata culturale con Eraldo Baldini

Venerdì 11 ottobre

Società Operaia “Stel”

ore 19.30 Ristorazione Stand del Ricreatorio Parrocchiale – Organizzato dal Consiglio di Zona

ore 19.30 Costa cucinata alle spade

Museo della vita contadina in Romagna

ore 21.00 Incontro in occasione del 10° anniversario della scomparsa dell’Avv. Emilio Levrano Duranti e presentazione del libro di fiabe “Matilde nel reame degli elefanti con le ali”

Sabato 12 ottobre

Con partenza dal Museo della vita contadina in Romagna

ore 15.00 “A passo di fiaba”: Fiaba itinerante tratta dalla raccolta di E. Silvestroni – E. Baldini

Ricreatorio Parrocchiale

ore 18.30 Apertura pesca pro asilo

ore 18.30 Apertura stand gastronomico

ore 20.00 Apertura mostra – con visite guidate

ore 21.00 Spettacolo

Atrio Scuola Elementare

ore 17.00 Giochi da tavolo per tutta la serata

Parcheggio Don Giuseppe Bezzi di fronte al Campo Sportivo

ore 22.30 Sorpresa pirotecnica

Società Operaia “Stel”

ore 19.30 Ristorazione

ore 22.00 Concerto live

Museo della vita contadina in Romagna

ore 21.00 Apertura mostre fotografiche

Domenica 13 ottobre

Chiesa Arcipretale

ore 8.00 e ore 11.00 Sante Messe

Piazza Zauli

ore 9.00 “44° Trofeo dell’uva” organizzato dalla “Podistica San Pancrazio” (Gara competitiva km. 21,097 – Gara non competitiva km. 11-8-4)

ore 9.00 Passeggiata col gruppo “Russi Cammina” della Casa della Salute

ore 14.30 Esibizione Gruppo Folk Italiano “Alla Casadei”

Museo della vita contadina in Romagna

ore 10.00 Apertura mostre (dalle 10 alle 12 / dalle 15 alle 18 / dalle 21 alle 23)

Via XVII Novembre – di fronte alla palestra

ore 10.00 “Memorial G. Zama – Moto d’epoca e non”

Società Operaia “Stel”

dalle ore 12.30 Ristorazione

Parcheggio Don Giuseppe Bezzi di fronte al Campo Sportivo

ore 14.00 Esibizione di Go Kart ad invito

ore 15.00 Torneo di Zachén

Ricreatorio Parrocchiale

ore 14.30 Apertura pesca pro Asilo

ore 15.00 Apertura mostra – con visite guidate

Chiesa Arcipretale

ore 15.30 Solenne Benedizione

Atrio Scuole elementari

ore 15.30 Spettacolo di burattini

ore 16.30 Premiazione 9° Concorso Fiabe “C’era una volta, voci nel tempo”

Società Operaia “Stel”

dalle ore 17.00 “Aperitivo”

ore 19.30 Ristorazione

Ricreatorio Parrocchiale

ore 18.00 Apertura stand gastronomico

ore 20.30 Spettacolo

Atrio Scuola elementare

ore 21.00 Intrattenimento teatrale

Lunedì 14 Ottobre

Società Operaia “Stel”

ore 19.30 Ristorazione

Per tutta la durata della festa sarà presente il luna park.