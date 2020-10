Un incendio ha devastato un’abitazione a Glorie di Bagnacavallo nella giornata di domenica. L’allarme alla Centrale Operativa dei Vigili del Fuoco è arrivato intorno alle 13. L’incendio è scoppiato nell’abitazione di una anziana coppia di coniugi. Tutto sembra sia partito dal camino di casa- Probabilmente non una corretta copertura del camino. Un pezzo di legno o un pezzo di brace sembra siano usciti, incendiando prima la stanza e poi tutta l’abitazione. Per spegnere il rogo sono dovuti intervenire mezzi da Ravenna, Lugo e Cervia, ma non è stato possibile salvare la casa. I due anziani sono riusciti a mettersi in salvo senza riportare ferite. Ora saranno le forze dell’ordine, in particolare i carabinieri di Lugo, a verificare l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Sul posto anche tecnici dell’Enel per verificare i danni ad una vicina centrale