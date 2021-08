Le modalità con cui è stata gestita in questi anni la sicurezza stradale di via Dismano a Ponte Nuovo rappresenta un caso scuola di mala gestione prima, e di proselitismo poi, che l’odierna amministrazione attua nei più disparati campi.Veniamo ai fatti.

Da anni ormai gli abitanti di Ponte Nuovo lamentano il costante passaggio ad alta velocità ad ogni ora del giorno e della notte di mezzi pesanti, autoarticolati e mezzi agricoli, che causa un disturbo della quiete pubblica, sia con immissioni rumorose che con vibrazioni degli edifici circostanti, ed una diminuzione della sicurezza stradale con conseguente pericolo alla salute dei cittadini.Il tutto avviene in un centro abitato in rapida crescita immobiliare e demografica. Via Dismano, in particolare, presenta diversi incroci a raso, abitazioni, attività commerciali anche al dettaglio, una chiesa ed addirittura un asilo a ridosso della carreggiata.

Il Comune ha posto all’ingresso di Ponte Nuovo uno sterile, in quanto non vi sono controlli, divieto di circolazione ai mezzi con massa maggiore a 5 tonnellate.

Il 7 giugno 2019 il Sindaco proclamò lo stop al passaggio in via Dismano di mezzi pesanti non autorizzati e l’installazione di telelaser: “Abbiamo chiesto l’autorizzazione al Ministero per l’approvazione di questo telelaser”.(cfr.Corriere di Romagna).

Peraltro tale soluzione è da ritenersi insoddisfacente in quanto consente il passaggio ai mezzi autorizzati (circa il 50% del totale).

Dopo un anno senza evoluzioni, l’8 agosto 2020, ho inviato una formale diffida al Comune ad attivarsi. Il 13 ottobre dello stesso anno il Sindaco ha nuovamente annunciato l’approvazione della delibera riguardante l’installazione del telelaser per via Dismano (cfr. il Resto del Carlino).

Ma non era stata approvata l’anno prima?

Ultimo capitolo del tragicomico siparietto è stato messo in scena durante la seduta del 18 maggio2021 del Consiglio comunale durante la quale si è respinta la mozione “Per la messa in sicurezza della via Dismano a Ponte Nuovo”.

Qui finisce il racconto sulla cattiva amministrazione ed inizia quello, più breve in quanto di più facile attuazione, sull’opera di proselitismo in vista delle nuove elezioni.

Il Sindaco, speriamo uscente, ha infatti di tutta evidenza dapprima, astutamente ammaliato con promesse che sa non vorrà mantenere, e poi, inserito nella propria lista l’attuale Presidente del Comitato cittadino di Ponte Nuovo e Madonna dell’Albero.

Si spera che i cittadini siano finalmente snervati da queste modalità di approccio delle istituzioni al popolo, i cui bisogni vengono ascoltati solo in campagna elettorale con proclami di opere che puntualmente rimarranno irrealizzate.”