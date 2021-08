Ponte Teodorico, Enpa rinnova l’appello: “Vetrate pericolose per gli uccelli”

Le vetrate del ponte Teodorico sono pericolose per gli uccelli. Dopo circa un mese dall’appello di Enpa per risolvere il problema, non è ancora arrivato un provvedimento da parte del Comune di Ravenna e l’associazione a protezione degli animali è tornata a chiedere una soluzione. Non percependo infatti le nuove vetrate del ponte, i volatili si scontrano contro l’ostacolo “invisibile”. Le conseguenze sono gravi: ali fratturate, traumi che spesso portano ad una lenta agonia e alla morte. Per questo l’Enpa chiede un intervento urgente, sulla falsa riga di quanto fatto all’Antico Porto di Classe, dove si era presentato lo stresso problema