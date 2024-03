Ogni anno, dal 1988, i Lions Club di tutto il mondo organizzano il concorso “Un Poster per la Pace” presso le scuole locali e i gruppi giovanili. Questo concorso incoraggia i giovani di tutto il mondo, dagli undici ai tredici anni, ad esprimere artisticamente il proprio concetto di pace ed a creare e promuovere uno spirito di comprensione tra i popoli del mondo; ogni anno viene proposto un tema originale.

Per l’anno sociale 2023-2024, il tema del concorso è “Osate sognare”.

Hanno preso parte al concorso, a livello locale, oltre 1500 studenti di 13 Scuole Medie del Comune di Ravenna, sponsorizzate dai Lions Club Ravenna Host, Ravenna Dante Alighieri e Ravenna Romagna Padusa:

Enrico Mattei

Don Minzoni

Mario Montanari

Guido Novello

Vincenzo Randi

Ricci Muratori

San Pier Damiano

Istituto Tavelli

Manara Valgimigli

Goffredo Zignani

San Vincenzo De Paoli

Accademia degli Studi

Romolo Gessi

Per ogni Scuola sono stati selezionati i tre poster più significativi in relazione al tema del Concorso; gli autori ed i loro insegnanti, unitamente ai Dirigenti scolastici degli Istituti di appartenenza, verranno premiati sabato 9 marzo 2024 alle ore 9.00, alla Sala Cavalcoli della Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna, in viale Farini 14, Ravenna.

Alla Cerimonia saranno presenti le Autorità Civili, Scolastiche, Lionistiche e gli alunni/e premiati/e.

A tutti gli studenti primi classificati verrà consegnato un premio e un attestato di riconoscimento da parte dei Lions Club Sponsor, ai Dirigenti Scolastici, ai Professori ed a tutti gli Studenti che hanno partecipato al concorso, verrà rilasciato un Attestato di Partecipazione.

Il Concorso ha ottenuto il patrocinio del Comune di Ravenna, Assessorato Cultura e Scuola e della Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna.