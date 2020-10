Sabato 17 ottobre inizierà la campagna vaccinale contro l’influenza stagionale al centro fieristico di Faenza per i pazienti assistiti dai tre studi medici più grandi (per numero di dottori e quindi di pazienti) della città. Il Comune di Faenza, in accordo con l’Azienda Sanitaria e con i medici, ha messo a disposizione la sala Zanelli di via Risorgimento in modo tale da evitare assembramenti all’interno degli studi medici. I medici eseguiranno i vaccini in orario extra ambulatoriale.

All’interno della sede fieristica saranno allestite quattro postazioni per la vaccinazione contro l’influenza stagionale.

Sabato sono già stati fissati i primi appuntamenti per i pazienti dei dottori che hanno lo studio medico in via Case Nuove.

Da lunedì toccherà ai pazienti dei medici del gruppo C.A.S.P.I.T.A. che potranno accedere alla fiera su appuntamento.

Da martedì partiranno le vaccinazioni in fiera anche per i pazienti dei medici del gruppo Medici in Centro. Le modalità di accesso in fiera per questo gruppo di pazienti è già stata comunicata agli interessati. Per la maggior parte dei pazienti si tratta comunque di fasce orarie definite secondo ordine alfabetico.

I pazienti degli altri medici operanti sul territorio dovranno attenersi alle indicazioni fornite dai curanti.