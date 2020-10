“Piove sul giro e non soltanto acqua dal cielo. Sulla nostra bellissima corsa piovono neanche tante simulate minacce di abbandono. La ragione starebbe nel fatto che il giro non garantirebbe le garanzie necessarie. Ovviamente è molto più comodo tornare a casa e sedersi in poltrona a vedere la Televisione piuttosto che pedalare sulle strade italiane rese ancora più dure dalla pioggia e dal freddo”. Lo scrive in un post su Facebook il ct della Nazionale italiana di ciclismo, Davide Cassani, riferendosi alle polemiche sulla sicurezza sanitaria della corsa rosa.

“Però – per Cassani – è proprio questo il senso dello sport.

Non si può abbandonare la partita quando i giochi non sono ancora finiti o quando si fanno più difficili. Gli organizzatori stanno facendo miracoli, proponendo ogni giorni garanzie di sicurezza e protocolli molto rigidi. La bolla sta tenendo perché solo tre corridori e cinque dello staff delle squadre sono stati trovati positivi al Covid. E il pubblico, tenuto a distanza, non può interferire con un servizio d’ ordine di assoluta garanzia”.

“Non è che qualcuno – prosegue voglia bloccare il Giro per poi far saltare la vuelta e tutte le altre corse anticipando la chiusura della stagione per poi non pagare i corridori?”.

(ANSA)