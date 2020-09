La cerimonia di premiazione dell’edizione 2020 del Concorso Nazionale ispirato a Dino Campana si svolgerà sabato 26 settembre a Faenza, nella sala del Consiglio Comunale “Enrico de Giovanni”. Inizio alle ore 11.00.

Emanuele Della Libera, con l’opera “Tu non dirmi qual è il mio Confine”, vince il Premio Letterario Campana on line, seguito da Patrizia Socci e dal faentino Giambattista Zambelli, ex aequo con le opere “Hikikomori” e “Mistero la vita”.

Terza classificata Maria Teresa Biason con l’opera “Rosa del deserto”. Premio Speciale per la musicalità a “Una lacrima c’è” di Osvaldo Crotti.

Alla presenza del sindaco Massimo Isola, consegneranno i premi ai vincitori i giurati: Rodolfo Ridolfi (presidente della giuria), Mirna Gentilini (Presidente Centro Studi Campaniani), Giancallisto Mazzolini (Accademia degli Incamminati), Pape Gurioli (compositore-musicista), Sandro Cosmai (di Opera In-Stabile), Federica Balucani (soprano), Barbara Betti (musicista), Gianna Botti (scrittrice), Stefano Mercatali (pittore), Maurizio Ferrini (attore), Riccardo Monopoli (attore-regista), Massimo Scalini (psichiatra).

La settima edizione del premio dal titolo “La poesia ci salverà” arriva a Faenza, città campaniana per eccellenza, dopo gli eventi di Modigliana (2019), Marradi “Centro Enrico Consolini” (2018), Borgo San Lorenzo ”Villa Pecori Giraldi” (2017), Brisighella “L’Infinito” (2016), Firenze “Palazzo Panciatichi” (2015) e “Caffè Letterario Le Giubbe Rosse” (2014).

Evento patrocinato dal Comune di Modigliana.

Organizzazione: Quotidiano On-line Marradi Free News; “Accademia degli Incamminati” di Modigliana; Centro Studi Campaniani “Enrico Consolini” di Marradi; Associazione Culturale “Opera In-Stabile”; #Poetry di Faenza.