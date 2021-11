L’artigianato celebra il 700° anniversario della morte di Dante: dal 2 al 9 novembre, a Firenze, “Beatrice racconta Dante”, la mostra visiva e musiva delle artigiane ravennati e fiorentine.

Una mostra organizzata da CNA Firenze con la collaborazione di CNA Ravennache si inserisce nel calendario delle celebrazioni del 700° anniversario della morte di Dante Alighieri: un binomio creato dalle mosaiciste di CNA Ravenna e dal Comune di Firenze e dalle artigiane dell’artigianato artistico e tradizionale di CNA Firenze, in collaborazione con CNA Impresa Donna.

“Le artigiane di Ravenna e Firenze sono protagoniste dei festeggiamenti del 700° anniversario della morte di Dante” afferma la Presidente di CNA Impresa Donna Ravenna, Nicoletta Cirelli. “La mostra Beatrice racconta Dante, oltre a valorizzare l’artigianato dei due territori, è un’occasione di collaborazione fra imprese femminili, le quali, unite da un unico filo conduttore, danno vita ad un’esposizione di grande rilievo artistico e culturale”.

“L’Appennino è solo una distanza fisica tra Ravenna e Firenze che viene colmata, oggi più di ieri, nel rendere omaggio a uno dei nostri concittadini più illustri, Dante Alighieri, attraverso la creatività, l’attenzione per la tradizione e la capacità innovativa delle eredi di Beatrice. Il nostro impegno è volto a diffondere la lettura dantesca in mosaico oltre il territorio tosco-romagnolo” commenta Marcello Monte, Presidente di CNA Comunale di Ravenna.

L’incontro tra le artigiane ravennati e quelle fiorentine ha dato corpo a un binomio di bellezza davvero straordinario: l’inaugurazione della mostra si è svolta in più location, avendo inizio all’ingresso di Palazzo Vecchio dove Dante (il divulgatore storico dell’opera dantesca Riccardo Starnotti) ha accolto gli ospiti, per poi spostarsi nella Sala Firenze Capitale per la presentazione del progetto artistico. Infine, la visita alla mostra vera e propria nella Sala della Musica del Complesso San Firenze, dove sarà possibile recarsi fino al 9 novembre.

Partendo dai mosaici ravennati ispirati all’Inferno e al Purgatorio danteschi, presentati nelle due precedenti edizioni della Biennale del Mosaico di Ravenna, la mostra prosegue con la riproduzione, a cura delle artigiane e delle artiste fiorentine, di alcuni oggetti ed elementi iconici presenti nell’opera del Michelino “La Divina Commedia illumina Firenze”, dipinto del 1465 conservato presso il Duomo di Firenze. Dal libro cucito a mano con piatto anteriore in scagliola alla porta dell’inferno in commesso fiorentino, dall’affresco del passaggio dal Purgatorio al Paradiso al mosaico multimaterico della cupola del Duomo, dal berretto frigio di Dante in fresco di lana tinto a mano al bracciale scultura in bronzo a cera persa.

20 opere, tutte al femminile: per Ravenna i mosaici di Annafietta, Barbara Liverani Studio pop art mosaic, Dimensione mosaico, Koko mosaico, Officina del Mosaico Mosaic Art School e Pixel Mosaici. Per Firenze Veronika Focacci Wick, Cecilia Falciai, Lituana di Sabatino, Spira Mirabilis Design, Sbigoli terrecotte, Mieke Verbert, Tamara Valkama, Ornella Baratti Bon, Silvia Logi Artworks, Diamantina Palacios, Mode Liana, Vernica Balzani, Irena Palavrsic.

La collaborazione tra le imprenditrici di Firenze e Ravenna, luogo di nascita e di morte dell’Alighieri, proseguirà a Ravenna dove la mostra verrà replicata nel prossimo anno.

Sono intervenuti a Palazzo Vecchio Luca Milani, presidente del Consiglio Comunale, Francesca Grevi, CNA Firenze, Anna Finelli, mosaicista Associata a CNA Ravenna, Alberta Bagnoli, presidente CNA Impresa Donna Firenze, Nicoletta Cirelli, presidente CNA Impresa Donna Ravenna, Mariella Triolo, presidente nazionale CNA Impresa Donna; all’ex tribunale, per il taglio del nastro, Giacomo Cioni, presidente CNA Firenze Metropolitana, Federico Gianassi, Assessore alle attività produttive, Marcello Monte, presidente CNA Comunale di Ravenna.

In occasione della mostra è stata presentata in anteprima una porzione del monumento “Our skin” realizzato dalle mosaiciste di Racconti Ravennati in occasione del trentesimo anniversario di Linea Rosa che verrà collocato nel nuovo parco cittadino Francesca Da Polenta di prossima inaugurazione. Il monumento vuole essere un tributo a tutte le donne in ricordo del femminicidio subito da Francesca come racconta Dante nella Divina Commedia.

CNA Ravenna invita tutti a visitare la mostra, ad ingresso gratuito senza prenotazione, che sarà accessibile fino al 9 novembre compreso dalle 10:00 alle 18:00, a Firenze nella Sala della Musica del Complesso San Firenze.