Sabato al via le iniziative per il Natale: luminarie, brucomela, pista di ghiaccio e Giardini di Natale | VIDEO

Sabato si accenderanno le luminarie natalizie dopo le accensioni di prova di questi giorni. Faenza torna a respirare l’atmosfera del Natale che per il centro storico si tradurrà in una serie di iniziative ideate in collaborazione fra il Comune di Faenza, il consorzio Faenza C’entro e le associazioni di categoria. Confermata la partnership con Caviro e la Caviroteca. L’8 dicembre si accenderà piazza Lanzoni in borgo con l’installazione luminosa dei fratelli Gorini mentre l’11 dicembre verranno inaugurati i Giardini di Natale. Il 24 dicembre riaprirà il presepe di San Francesco, rimasto chiuso l’anno scorso a causa della pandemia. Tante le iniziative e le promozioni ideati dalle attività del centro che metteranno a disposizione anche la Faenza Gift Card, la carta prepagata per gli acquisti