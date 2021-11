Nuova manifestazione contro il Green Pass nel pomeriggio di sabato a Ravenna. I manifestanti, fra i quali anche alcune persone arrivate da Faenza, si sono ritrovati in Piazza Caduti del Lavoro. In molti si sono presentati portando la Costituzione, cartelli e striscioni. Da piazza Caduti del Lavoro è quindi partito un corteo per le vie della città. Durante la manifestazone sono stati letti i primi 12 articoli della Costituzione