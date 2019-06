Riqualificare il Palazzo di Teodorico con l’Art bonus per sostenerne il patrimonio culturale

Il Palazzo di Teodorico è un sito archeologico e architettonico poco conosciuto ai residenti, che negli anni è spesso rimasto ai margini dei circuiti turistici ravennati pur trovandosi accanto a S. Apollinare Nuovo, in pieno centro della città.

Dal 1° di settembre 2017 il Palazzo rimane aperto al pubblico stabilmente tre giorni a settimana dalle ore 8,30 alle ore 13,30, ma l’obiettivo è quello di estende l’orario di apertura all’intera settimana.

Grazie a disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo”, è stato introdotto un credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo, il cosiddetto Art bonus, quale sostegno del mecenatismo a favore del patrimonio culturale, ai sensi della L. 106/2014, Sostegno a Istituti e luoghi della cultura pubblica.

Il Progetto complessivo, stimato in 148.706 euro, potrà essere attuato per stralci secondo vari lotti funzionali.