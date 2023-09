L’attesa è terminata per gli amanti del buon cinema d’autore: tutto è pronto per l’ottava edizione di SOUNDSCREEN FILM FESTIVAL, dal 25 settembre un’intera settimana di proiezioni ed eventi dedicatial rapporto tra arte cinematografica e musica, presso lo storico Cinema Mariani, nella centralissima via Ponte Marino a Ravenna.

La prima serata in programma,lunedì 25 settembre, prevede uno speciale appuntamento d’apertura:

su il sipario alle ore 20.30con l’ultimo film di Fatih Akin, Rheingold.Il pluripremiato regista di origini turche racconta la straordinaria storia (vera) del rapper Xatar – dalla guerra, al ghetto, fino al successo – in un’opera trascinante che mescola biopic, romanzo di formazione e heist comedy. Da segnalare nella versione italiana i testi delle canzoni adattati da Frankie hi-nrg mc.

A seguire il primo titolo in gara del Concorso Internazionale per Lungometraggi,il meglio della produzione filmica mondiale a tema musicale. Alleore 23.00la proiezione in anteprima nazionale dello sperimentale Improvisations In a Parallel Modedi Petros Kolotouros, sorta di haiku audiovisuale che celebra il paesaggio rurale greco.

