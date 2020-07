2Il MEI di Faenza, che ha condiviso tanti anni di strada musicale con il cantante Titta e le sue Fecce Tricolori, realizzando insieme diversi eventi, produzioni musicali e spettacoli, si unisce al dolore dei familiari, degli amici e della comunità musicale tutta affranta per la precoce scomparsa del cantante Titta: il piu’ indipendente degli indipendenti. Inutile aggiungere altro al suo genio ed estro creativo uniti ad una grande educazione ed umiltà e ad una grande dedizione al suo lavoro di artista. Resterà per sempre nei nostri cuori anche come colonna sonora indimenticabile di una intera generazione”.

Il MEI omaggerà Titta a Faenza in occasione del prossimo festival delle etichette indipendenti, in programma dal 2 al 4 ottobre nella sua edizione dei 25 anni.