Ogni lasciata è pestata: campagna di sensibilizzazione per pulire le deiezioni dei cani. Più controlli e multe

Una nuova campagna per sensibilizzare i padroni di cani a pulire le deiezioni del proprio animale. Enpa, Comune e Badiali Pet Shop hanno quindi deciso di fare fronte insieme per contrastare un malcostume che si trasforma in degrado urbano, fortemente avvertito dai commercianti e dai residenti del centro. Un degrado che si acuisce col caldo estivo. Pulire le deiezioni d’altronde oggi è un obbligo giuridico, inserito anche nel regolamento di Polizia Urbana della Romagna Faentina. Per verificarne il rispetto nel centro di Faenza scenderanno ora in campo le guardie ecologiche volontarie, a cominciare dalle prime ore del mattino, quando molti padroni escono di casa per accompagnare i propri animali prima di recarsi al lavoro. Grazie a Badiali Pet Shop, poi, saranno distribuiti un migliaio di sacchetti igienici per la raccolta delle deiezioni.