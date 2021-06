Lugo omaggia il produttore Italo Zingarelli e la saga di Trinità: 50 anni fa l’anteprima internazionale al Cinema Astra

Lugo ricorda Italo Zingarelli, una targa per ricordare la casa dove nacque il celebre produttore cinematografico in corso Garibaldi 32. La celebrazione è avvenuta giovedì sera, a 50 anni dall’uscita di “Lo chiamavano Trinità” e di “…continuavano a chiamarlo Trinità”, i due film che più di tutti cementarono nel pubblico la coppia Bud Spencer e Terrence Hill, dando vita ad un sottogenere cinematografico che da quel biennio in poi continua ancora oggi ad essere amatissimo dal pubblico. Fu proprio a Lugo, dopo il successo del primo film, che Zingarelli volle organizzare la prima mondiale di “… continuavano a chiamarlo Trinità”. Era il 1971 ed era presente tutta la famiglia del produttore, riunitasi a Lugo anche giovedì sera, insieme a Guido De Angelis degli Oliver Onions, su invito del cineclub lughese dedicato proprio a Italo Zingarelli, che ha organizzato l’iniziativa. Nelle vetrine accanto alla casa sono stati installati due pannelli illustrati da Renato Casaro