Gli ottimi risultati ottenuti a fine settembre al Campionato italiano di Fotografia Subacquea hanno fatto da buon prologo all’inizio della stagione sportiva per il Nuoto Sub Faenza che

dal prossimo weekend manda in acqua praticamente tutti i suoi nuotatori in vasca corta da 25 metri.

Sabato prossimo infatti i più giovani delle categorie Esordienti B ed Esordienti C si cimenteranno a Rimini nel Trofeo Giovani Promesse; il giorno dopo, al 4° Trofeo Città di Rimini, saranno in gara gli atleti delle categorie superiori: Esordienti A, Ragazzi, Juniores, Cadetti e Seniores. Neanche il tempo di fiatare e nella fine settimana successiva, l’ultima di ottobre, è in programma il 13° Trofeo Riccione sempre in vasca corta.

Tra gli atleti della società di Faenza non ci saranno due protagonisti della passata stagione: la diciottenne Andrea Maltoni, che si trova negli Stati Uniti per i suoi studi a livello universitario trovando il tempo di allenarsi al punto di potere eventualmente gareggiare durante le vacanze ancora per il Nuoto Sub alla tappa riccionese della Coppa Caduti di Brema del prossimo 22 dicembre, e il sedicenne Alex Gaddoni passato all’Imolanuoto.

“Il Nuoto Sub Faenza consolida la propria vocazione di società che vuole fare crescere i suoi giovani dal punto di vista personale e da quello sportivo – dice il presidente Antonio Marcelli -: Andrea e Alex restano nella nostra famiglia; ci hanno regalato e si sono regalati belle soddisfazioni, ma intanto stanno emergendo altri ancora più giovani e siamo convinti che di loro si parlerà tanto”.

Il Nuoto Sub Faenza ha mantenuto sostanzialmente invariati i quadri tecnici rispetto alla passata stagione in cui tutti i settori hanno messo in mostra risultati lusinghieri.

Marco Mastrapasqua è il direttore sportivo della società e rimane coach dei suoi giovani nuotatori.

Per il nuoto agonistico sono confermati gli allenatori Marco Fregnani (Assoluti: Seniores, Cadetti, Juniores), Fabrizio Zani (Ragazzi e responsabile della Scuola Nuoto), Nicolò Nonni (Esordienti A), Marco Mastrapasqua (Esordienti B), Giorgia Silimbani (Esordienti C), mentre Annalisa Nisiro è a capo del “Progetto Pulcino”. Stefano Schiumarini è confermato il responsabile del gruppo di nuotatrici e nuotatori Master, supportato dall’allenatore Yurj Bruschi.

Nel settore della pallanuoto è confermata la stretta e proficua collaborazione con la Pallanuoto Ravenna, la cui prima squadra in Serie C accoglierà alcuni elementi faentini, così come, sempre in ambito FIN la formazione Juniores Under 18 e la Allievi Under 16. Responsabile del Settore è Roberto Carboni, Piero Calderoni il primo allenatore, mentre coordinatrice del Settore giovanile è Giulia Bonoli. Saranno al via dei rispettivi campionati regionali organizzati dalla FIN la squadra Under 14 e la squadra Under 12 allenate da Alessandro “Sasha” Bandini e Luca Cimatti, così come la squadra Acquagol in ambito Uisp. A coach Piero Calderoni sono affidate la squadra Under 17 iscritta al Campionato regionale Uisp e la squadra Allievi Under 16 che si allenerà per lo più a Faenza ma avrà le calottine di Ravenna. Sarà iscritta al campionato Emilia-Romagna dell’Uispanche la squadra dei Master che ha come allenatore Giancarlo Spoglianti.

Per quanto riguarda il nuoto artistico Uisp, le ragazze, dalle più piccole alle più grandi, saranno per la terza stagione consecutiva affidate alle istruttrici Michela Vendemiati, che è anche responsabile del coordinamento, Giulia Di Domenico, Asia Quadalti ed Elisa Ranieri.

Corsi di qualità restano quelli dell’Apnea Academy e per sommozzatoricoordinati da Mauro Benericetti, che vantano un buon numero di iscritti col massimo raggiunto: 10 nel primo settore e 15 nel secondo. Nel team di docenti figurano tra gli altri Andrea Contarini e il coach dei fotosub Andrea Giulianini.

In questo quadro va segnalato che domenica 29 settembre a Bologna l’Assemblea Elettiva del Comitato Regionale FIN Emilia-Romagna ha riconfermato presidente Pietro Speziali al suo quarto mandato, mentre la faentina Michela Bucci ha mantenuto il posto nel Consiglio.

“Dopo le tante sofferenze seguite all’alluvione provocata nel maggio 2023 dal torrente Senio siamo ripartiti con la piscina all’aperto di Solarolo che gestiamo – sottolinea Marcelli -. L’inaugurazione è avvenuta il 26 giugno; abbiamo praticamente perso un mese ma siamo contenti per la buona conclusione dei lavori di ripristino e per il discreto andamento della stagione estiva”.

Intanto il Nuoto Sub Faenza ha dato via ai numerosi corsi rivolti a tutti, anche a coloro che non hanno avuto finora familiarità con l’acqua. Sport, divertimento, relax e benessere sono ormai gli obiettivi consolidati della società faentina per i corsi partiti nelle vasche al coperto ed ai quali è ancora possibile iscriversi. La consistente offerta del Nuoto Sub si sviluppa in corsi “acqua e gravidanza” per future mamme, “baby in acqua” per piccoli da 4 a 40 mesi e per età sempre maggiori arrivando oltre i 90 anni, ma anche nell’avviamento al nuoto, al nuoto artistico, al nuoto pinnato, alle attività subacquee anche in apnea, senza dimenticare la rieducazione funzionale in acqua per chi è reduce da traumi e interventi chirurgici.

Da ricordare che i corsi organizzati nelle piscine del centro sportivo comunale di Piazzale Pancrazi sono a pagamento; gli introiti che da essi ne derivano costituiscono risorsa fondamentale per sostenere l’attività agonistica di una società sportiva dilettantistica quale è il Nuoto Sub Faenza.

Anche quest’anno si confermano punto di forza della società manfreda le attività di fitness che soddisfano le nutrite richieste dei frequentatori delle piscine comunali. Informazioni dettagliate su corsi e attività si possono avere collegandosi al sito internet del Nuoto Sub Faenza oppure telefonando al numero (0546) 623562.