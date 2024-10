Venerdì 18 ottobre, alle 20.30, inaugura alla sagra di Mezzano la mostra Armonie Visive, realizzata dagli scatti di Stefano Bentini. La mostra sarà allestita nella sala del Partito Democratico, in Strada Bassa 34.

“Dalle vibranti esibizioni dal vivo ai ritratti intimi degli artisti. Ogni foto racconta una storia emozionante e coinvolgente. Un viaggio visivo attraverso i generi musicali e le emozioni che suscitano per trasportare gli spettatori in un mondo dove suoni e immagini si fondono in una sinfonia straordinaria”.

La mostra sarà aperta sabato 19 ottobre dalle 15 alle 20.30 e domenica 20 ottobre dalle 9.30. L’evento è organizzato dall’associazione culturale di volontariato Percorsi Odv in compartecipazione con il Comune di Ravenna.

Per informazioni: 0544-520921 – percorsimezzano@gmail.com