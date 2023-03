Pane e petrolio: una collaborazione fra Ravenna Teatro e Coldiretti per parlare di identità

Pane e petrolio. Si sono concluse al Teatro Socjale di Piangipane le repliche dello spettacolo nato dall’incontro del Teatro delle Albe/Ravenna Teatro con il Teatro delle Ariette, realizzato per la prima volta in collaborazione con Coldiretti e Campagna Amica. Il cibo fornito dagli agricoltori entra in scena non solo come protagonista del racconto, ma durante la rappresentazione viene cucinato dagli attori e servito agli spettatori, divisi in due grandi tavolate. Cultura della mente e cultura del corpo, insieme, all’interno di uno spettacolo che parla d’identità. Secondo Coldiretti un’identità oggi messa in pericolo dal cibo sintetico, così come il lavoro di moltissime aziende, per difendere le quali è iniziata una battaglia che ha dato vita ad una raccolta firme in tutta Italia.