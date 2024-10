“Sono Fausto Tomei (capolista), Maria Pia Galletti, Massimo Donati, Caterina Capelli, i quattro candidati di Alleanza Verdi Sinistra (AVS) nel collegio di Ravenna per le elezioni regionali dell’Emilia-Romagna, che si terranno il 17 e 18 novembre 2024.

Alleanza Verdi Sinistra è una lista unitaria che raccoglie diverse anime e sensibilità politiche, riunendo in Emilia-Romagna Europa Verde, Sinistra Italiana, Possibile e Coalizioni Civiche. La nostra lista sostiene la candidatura di Michele De Pascale come presidente della Regione, nell’ambito della coalizione di centrosinistra.

I punti fondamentali del nostro impegno in Emilia-Romagna sono:

La difesa della sanità pubblica, territoriale e universale.

Un piano casa regionale per garantire il diritto all’alloggio.

La lotta contro il lavoro povero e per la sicurezza e la legalità nei luoghi di lavoro.

Il contrasto al cambiamento climatico attraverso lo stop al consumo di suolo e alla proliferazione della logistica, promuovendo al contempo le energie rinnovabili e la tutela della biodiversità.

La messa in sicurezza del territorio, attraverso un lavoro straordinario e di responsabilità di pianificazione territoriale nell’era dei cambiamenti climatici.

L’obiettivo di Avs è confermare il buon risultato conseguito alle recenti elezioni europee per assicurare un contributo sostanzioso al governo della Regione in senso ecologista e di attenzione al sociale.

Fausto Tomei è ricercatore ambientale presso Arpae Emilia-Romagna, lavora attualmente come modellista agro-meteorologico, è autore di pubblicazioni sulla fisica del suolo, la modellistica idrologica e l’impatto del cambiamento climatico in agricoltura. La candidatura di Fausto è rappresentativa del nostro massimo impegno per la messa in sicurezza del territorio e il contrasto ai cambiamenti climatici.

Maria Pia Galletti, educatrice professionale per 4 decenni, dipendente pubblica, Già consigliere comunale per i Verdi a Bagnacavallo e a Lugo negli anni ’90; Ha avuto incarichi nella federazione dei Verdi. Fino al 2018 ha fatto parte del Consiglio Federale Nazionale. È stata assessore all’ Ambiente, Sanità, Mobilità e politiche energetiche presso il Comune di Lugo.

Massimo Donati: ingegnere, dipendente pubblico; già consigliere comunale per i Verdi a Faenza negli anni ’90; si è occupato di protezione civile, sicurezza e soccorsi; all’interno delle sue competenze legate ai lavori pubblici ha promosso la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (impianti fotovoltaici); ha fatto il Vigile del Fuoco come servizio di leva ed è impegnato nel volontariato; ha scritto un testo sulla Difesa popolare Nonviolenta e sulle sue possibili applicazioni concrete in Italia; è sposato e ha tre figli.

Caterina Capelli è una designer e illustratrice che, insieme al padre Claudio, organizza il celebre Festival Internazionale dell’Aquilone ARTEVENTO a Cervia. Un evento che unisce arte, cultura e impegno per il sociale.

Caterina negli anni ha ideato, prodotto e organizzato numerosi eventi, performance e mostre per sensibilizzare il pubblico su temi cruciali come l’emergenza climatica, l’intercultura e la pace.”