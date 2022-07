C’è molta Faenza nell’Italia sportiva giovanile che in queste settimane sta collezionando successi in Europa. La faentina Valentina Zanzi infatti si è laureata campionessa agli Europei su strada Under 23 in Portogallo nella prova Mixed Team Relay Juniores. Con Zanzi, in squadra, anche Nicolas Milesi, Alessandro Cattani e Alice Toniolli.

Sulle strade di Anadia i giovani azzurri hanno conquistato l’oro con 3 secondi di vantaggio sulla Germania. Terzo posto per l’Estonia, distaccata di 42 secondi.

Una vera vittoria di gruppo, parola del CT Marco Velo: “Ragazzi e ragazze sono stati veramente bravi, mi sono proprio piaciuti. Questo è un trionfo di squadra, di quelli che esaltano ancora di più la Maglia Azzurra. E’ l’unione tra i ragazzi che li ha portati a prendere l’oro”. Chiuso il capitolo cronometro, il CT stila il suo bilancio: “Sicuramente è stata una trasferta positiva. Ieri siamo stati un po’ sfortunati ma comunque chiudiamo le prove contro il tempo con un argento, un oro e con prestazioni che ci fanno ben sperare per i mondiali”.

“Non avevamo un’aspettativa vera e propria, ma abbiamo sempre creduto in noi stesse” aggiunge Valentina Zanzi, una delle protagoniste della vittoria di oggi. Le fa eco la compagna di squadra Alice Toniolli: “E’ una vittoria che ci dà soddisfazione, ci motiva e dimostra che anche se siamo al primo anno di categoria non abbiamo meno delle altre. Ci siamo saputi gestire e siamo riusciti a portare a casa una maglia che vale davvero tanto”. Proseguono Nicolas Milesi e Alessandro Cattani: “L’abbiamo spuntata per 3 secondi ma alla fine abbiamo vinto. Eravamo sicuri di fare bene e sapevamo di avere una bella squadra, così si è dimostrato”.

Oggi al via alle prove in linea