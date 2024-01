Rinnovato il rapporto fra Bitways e il Faenza Basket Project Bitways, l’azienda faentina che si occupa di cybersicurezza e innovazione delle infrastrutture IT delle imprese, ha confermato anche per il 2024 il proprio sostegno nei confronti del Faenza Basket Project.

Il rapporto nasce dalla passione per il basket di Mirko Guerra, presidente e CEO di Bitways. “Mi piacciono in generale gli sport di squadra – ha detto Guerra – e la conoscenza di una persona come Mario Fermi, il presidente di FBP, mi ha trasmesso tanto entusiasmo e la voglia di collaborare con la società. Ecco perché abbiamo deciso di dare il nostro piccolo contributo alla società, alle ragazze e quindi in generale al territorio in cui sorge la nostra azienda”.

“Per una città delle dimensioni di Faenza, la Serie A è un grande palcoscenico – continua Guerra – e anche questo è uno dei motivi del nostro impegno a supporto del FBP: vedere una piccola città come Faenza competere con piazze di ben altre dimensioni, da Bologna a Milano, da Venezia a Sassari, è un ulteriore stimolo a collaborare”.

Gli fa eco il presidente di FBP, Mario Fermi: “Ho conosciuto la società Bitways e il suo presidente Mirko Guerra qualche anno fa e visitando anche l’azienda abbiamo scoperto di avere in comune la passione per il basket. Da lì è nato un rapporto di collaborazione che va avanti da due anni.Come Faenza Basket Project ringraziamo Bitways per essere una realtà faentina che ha sposato il nostro progetto e siamo onorati del supporto che ci da. Vogliamo portare il nome Bitways con noi per tutta Italia”.

Peraltro, quella con FBP non è l’unica collaborazione di Bitways con realtà sportive faentine e romagnole: lo confermano, ad esempio, i rapporti con il Circolo Tennis Bagnacavallo e Bike Passion di Faenza.