Rigenerazione urbana: 5 progetti in provincia di Ravenna finanziati dalla Regione | VIDEO

Cinque progetti in provincia di Ravenna finanziati dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito delle nuove politiche di rigenerazione di edifici e aree in disuso. Saranno 2 milioni e 300 mila euro i fondi destinati a Ravenna all’interno di una serie di investimenti per un totale di 47 milioni. Confermato il sostegno della Regione al progetto di riqualificazione della piscina di Brisighella (contributo regionale da 100 mila euro per un investimento complessivo da 130 mila euro). Ad Alfonsine, l’ex mercato coperto diventerà uno spazio multifunzionale con attività commerciali, culturali e ricreative (contributo da 730 mila euro; investimento di 2 milioni e mezzo). A Casola Valsenio verrà recuperato l’ex complesso scolastico Oriani (oltre 626 mila euro di contributo; investimento da 752 mila euro). A Cervia verrà realizzata la nuova sede di Cervia Ambiente (790 mila euro l’intervento della Regione su un progetto da oltre 1 milione di euro). A Lavezzola verrà riqualificata la casa comunale di via Bastia (100 mila euro dalla Regione per un progetto complessivo da 150 mila euro).