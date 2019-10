Riapre la biblioteca del MIC. Domenica festa per tutti con la giornata Unesco

Terminati i restauri, riapre la biblioteca del Mic, il Museo Internazionale di Faenza, una delle biblioteche più importanti del polo nazionale. Domenica, in occasione della Giornata Unesco il museo organizza un open day per celebrare il riconoscimento ottenuto nel 2011. Durante la giornata sarà possibile seguire visite guidate gratuite alle collezioni del MIC, alla mostra di Miquel Barceló nel suo ultimo giorno di apertura e visitare in anteprima i locali più storici della Biblioteca, in attesa degli ultimi lavori di rifinitura

I più piccoli potranno partecipare ai laboratori didattici di “Giocare con la ceramica” per sperimentare in prima persona le attività proposte dalle “Domeniche in Famiglia”. Tutte le domeniche, dal 13 ottobre al 15 dicembre, i laboratori del MIC apriranno le porte alle famiglie con attività sempre diverse: laboratori di ceramica, visite guidate, attività grafico-pittoriche, progetti speciali dedicati alla mostra “Picasso. La sfida della Ceramica”, per condividere insieme un pomeriggio di creatività e curiosità.