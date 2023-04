E’ in programma dal 15 al 23 aprile, nei capoluoghi della regione Emilia-Romagna, la terza edizione del festival “Rigenera”: quest’anno si intitola “Circolare”, perché crede nella diffusione spontanea delle idee, con lo scopo di progettare e immaginare insieme quella che sarà l’architettura del futuro.

Un Festival che ha scelto di porre al proprio centro la cultura della buona progettazione, capace di dialogare e trarre ispirazione dalle arti visive, dalle esperienze di comunità e dalla collaborazione attiva e propositiva con la società civile, con la natura e con la spiritualità umana.

A Faenza, l’evento in programma è in calendario nella mattina di sabato 22 aprile, dalle 10 alle 12: una passeggiata urbana intitolata “Spazialità architettonica tipologica in urbe” dedicata all’architettura di Filippo Monti, architetto faentino, maestro dell’architettura contemporanea, del design e del particolare artistico architettonico mediterraneo. Un viaggio fra le strade urbane faentine, cercando di carpire la filosofia progettuale dell’evoluzione del tipo a schiera, e il metodo moderno del suo inserimento.

Accompagna l’arch. Paolo Rava. Per informazioni e iscrizioni, www.rigenerareggioemilia.it