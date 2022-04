Pupi Avati a Ravenna per parlare del libro e del film dedicati a Dante | VIDEO

Pupi Avati ospite a Ravenna a ScrittuRa Festival. Incontro al PalaCongressi dove il regista, intervistato dal direttore artistico del festival, Matteo Cavezzali, ha presentato “L’alta fantasia”, il libro che racconta la ricerca portata avanti da Boccaccio per ricostruire la vicenda umana di Dante, in esilio da Firenze. La stessa storia sarà raccontata nel film girato dal regista bolognese, in uscita nel 2022. Un incontro di un’ora durante il quale Avati non ha risparmiato i ricordi della sua giovinezza, di Lucio Dalla e di Mariangela Melato. Tutti aneddoti legati in qualche modo al film, nel quale hanno recitato, già gravemente malati, Gianni Cavina e Paolo Graziosi, che il pubblico ha celebrato con un lungo applauso. Un film per il quale Avanti, appassionato dantista, ha dovuto attendere 19 anni.