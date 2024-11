A quattro anni dalla sua costituzione, il Comitato Spasso in Ravenna incrementa il proprio impegno per animare e promuovere il centro storico della città grazie all’impegno delle quattro associazioni di categoria CNA, Confartigianato, Confesercenti e Confcommercio, e degli oltre 150 esercenti della città affiliati al Comitato stesso.

Da qualche giorno sono state accese le luminarie di Natale nelle strade e i vicoli del centro storico. Un’accensione anticipata per poter effettuare una verifica concreta dei punti più o meno coperti dalle luci e di eventuali criticità da affrontare e risolvere, in maniera da garantire a Ravenna il miglior vestito possibile per le festività di fine anno. Luci e addobbi ai quali hanno contribuito finanziariamente, e in maniera determinante, proprio parte degli esercenti affiliati a Spasso in Ravenna, con il sostegno anche dell’Amministrazione comunale.

Oltre alle luminarie, è stato poi studiato un ricco programma di iniziative che avrà come punto di riferimento la centralissima piazza del Popolo con i suoi capanni natalizi annunciati quest’anno dallo slogan “Che Spasso di Natale! Ravenna Centro Storico” e aperti da sabato 30 novembre a lunedì 6 gennaio 2025, tutti i giorni dalle ore 10 alle 14 e dalle 15.30 alle 19.30.

Spasso in Ravenna contribuirà anche all’accensione dell’albero di natale della città programmata per sabato 7 dicembre alle 17.30 in piazza del Popolo. Il momento dell’accensione sarà preceduto, alle ore 16, da un’esibizione del Paggio dei Clerici Vagantes, spettacolo di musica e giocoleria, e seguito dalla musica della Christmas Dixi Band, formazione jazz guidata da Alessandro Scala.

Sempre in piazza del Popolo il cartellone delle iniziative prevede: l’8 dicembre alle 17 concerto di Manu Evelyn Prioli – Christmas Jazz Quintet; il 13 e 22 dicembre alle 16.30 ancora il Paggio dei Clerici Vagantes; sabato 14 e domenica 15 dicembre alle 16.30 PiùMe spettacolo a cura di Teatro Appeso con Paola Li Vecchi, acrobata, attrice e cantante, con l’accompagnamento musicale di Fax, batterista del PetitCabaret 1924. I laboratori di Tralenuvole animeranno piazza del Popolo venerdì 20, domenica 24, mercoledì 27 dicembre, giovedì 2 e venerdì 3 gennaio. Il 5 gennaio lo spettacolo di Billo Circus e lunedì 6 burattini e spettacoli nell’ambito degli eventi promossi con Avis. Sabato 21 dicembre e 4 gennaio alle 16.30 spettacolo di magia per grandi e piccini Comedy Christmas Magic Showcon il mago Enrico Battaglia.

Infine, il 23 dicembre alle 17 Sound of Christmas, un viaggio attraverso le più famose canzoni di Natale a partire dagli anni Sessanta, in stile jazz/swing, nato dalla passione di Claire Gaffa per il repertorio musicale natalizio.

Da segnalare anche domenica 1° dicembre “Natale in Girolamo Rossi”. Dalle ore 15 nella via del centro il giorno dell’Avvento si accenderà con un’atmosfera di festa: negozi aperti, performance, laboratori creativi, musica e altro. Nel corso del pomeriggio laboratorio di scrunchies natalizi, creazione di biglietti di Natale e di segnalibri in mosaico, decori per l’albero. Alle 16.30 live di violoncello di Hao Long Chen, alle 17.30 il coro di Natale “To be choir” e alle 20 la Musica di Natale, classica e jazz.

E poi ancora la pista di ghiaccio JFK ON ICE in piazza Kennedy, dove fino al 19 gennaio si potrà pattinare o divertirsi con lo “Scivolo ghiacciato”, attrazione dedicata ai più piccoli.

Infine, il Comitato Spasso in Ravenna mette a disposizione gratuita, a tutti gli aderenti in regola con la quota di adesione 2024, ben 1.500 bottiglie di spumante “Sburoun” metodo classico, in collaborazione con Terre Cevico. Gli esercenti potranno usare le bottiglie per fare un omaggio ai loro clienti o premiare una spesa nel punto vendita, bottiglie che si potranno ritirare dal 5 dicembre al 6 gennaio al capanno natalizio del Comitato, in Piazza del Popolo.

Da notare come, anche quest’anno, nel periodo tra il 9 e il 24 dicembre tutti i parcheggi regolamentati con parcometro (stalli blu) gestiti da Azimut per conto del Comune saranno gratuiti dalle 16.30, ad eccezione di quello di piazza Baracca, gratuito dalle 18.30. Tali orari sono riferiti ai giorni feriali, in quanto nei festivi la sosta è gratuita tutto il giorno.