Riapre il Museo di Scienze Naturali di Faenza: in esposizione i colori e le forme uniche dei coleotteri

Animali sacri, fonti di ispirazione per la moda o più semplicemente sentinelle dell’ambiente. Inaugurerà venerdì al Museo Malmerendi la mostra dedicata ai “Coleotteri, le truppe corazzate del vasto mondo degli insetti”. 2 mila gli esemplari in esposizione, una parte della collezione che Malmerendi donò alla città, provenienti da paesi esotici e dai nostri territori. Torna così a riaprire il Museo Malmerendi. Da venerdì la sala mostra sarà visitabile 20 persone alla volta, tutti i giorni della settimana, fine settimana al momento esclusi per rispetto dell’attuale decreto, ma non appena verrà dato il via libera, anche nei fine settimana l’ente di via Medaglie d’Oro sarà disponibile ad accogliere visitatori. D’altra parte il 2020 è stato da questo punto di vista un anno praticamente inesistente e la volontà è quella di riprendere il progetto di riportare il museo di Scienze Naturali al centro della vita faentina.

Orari mostra

Da lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18

Quando il museo sarà visitabile anche il weekend:

sabato dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18

domenica dalle 15 alle 18.