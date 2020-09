Riapre il Masini: l’1 ottobre al via gli spettacoli. Pubblico con mascherina

Riapre il Teatro Masini di Faenza. Giovedì 1 ottobre con lo spettacolo di Claudio Bisio e Gigio Alberti riparte infatti la stagione teatrale a cura di Accademia Perduta / Romagna Teatri. Saranno due al momento i cartelloni in programma, il Comico e il Contemporaneo. Uno o due attori sul palcoscenico per rispettare, come in platea e sui palchi, il distanziamento sociale imposto dall’emergenza sanitaria. Dovendo quindi ridurre la capienza del teatro, gli spettacoli andranno in scena quasi tutti per due serate. È una prima parte di cartellone, che vedrà a Faenza, fra gli altri, Paolo Cevoli, Ale & Franz, Davide Enia, Ambra Angiolini, Ascanio Celestini, in attesa di verificare la situazione sanitaria dei prossimi mesi.