Referendum, Recovery Fund ed elezioni: Luigi Di Maio a Faenza

Recovery Fund, ceramica e referendum. Sono stati questi i principali temi toccati dal Ministro Luigi Di Maio in visita sabato 12 settembre a Faenza per sostenere, da una parte il Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni, all’interno della coalizione di centrosinistra, in alleanza col Partito Democratico, dall’altra il “Sì” al referendum sul taglio dei parlamentari. Insieme a Di Maio, anche la senatrice Paola Taverna, l’europarlamentare Sabrina Pignedoli e la consigliera regionale Silvia Piccinini. Prima dell’incontro con gli elettori, Di Maio e il candidato sindaco Massimo Isola hanno visitato l’Alpha Tauri per congratularsi col team di Formula 1 dopo la vittoria al Gran Premio d’Italia a Monza la scorsa domenica