Pronti a vivere un prodigioso Natale?

Dal 3 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023, alle ore 15.30, presso Casa Dante (Via G. Da Polenta, 4 – RA), sono in programma cinque laboratori creativi dedicati al mosaico e alla grafica rivolti ai bambini dai 5 agli 11 anni.

L’iniziativa, a cura della sezione didattica di RavennAntica, è realizzata in collaborazione con il Comune di Ravenna, l’Istituzione Biblioteca Classense e la Regione Emilia-Romagna.

Sabato 3 dicembre ore 15.30

Dante e la leggenda di San Nicola. Laboratorio di mosaico

Giovedì 8 dicembre ore 15.30

Un prodigio nel cielo: la stella cometa. Laboratorio di mosaico

Sabato 10 dicembre ore 15.30

Un’ opera d’arte per dirti auguri. Laboratorio di grafica

Sabato 17 dicembre ore 15.30

Decoriamo l’albero di Natale: laboratorio di mosaico

Sabato 7 gennaio ore 15.30

Dante un prodigio di poeta. Laboratorio di grafica

Tariffe € 6 a bambino – genitori gratuito

Durata attività 1h 30’

Prenotazione obbligatoria