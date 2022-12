L’Associazione Romania Mare é l’ideatrice dell’iniziativa e lo scopo principale è quello di rafforzare il senso di unità delle comunità romena e moldava, che è esattamente lo spirito di quanto viene ricordato e celebrato con la festa nazionale della Romania del 1°dicembre. Inoltre un alto obbiettivo è quello di “aprirci” alla cittadinanza e condividere quei valori culturali e l’impegno sociale che rendono i cittadini romeni e moldavi cittadini ravennati oltre che europei.

Siamo orgogliosi perché la collaborazione con il Consolato Generale della Romania a Bologna, l’amministrazione locale e gli enti eclesiastici rappresentano un esempio virtuoso e la sinergia perfetta per raggiungere questi obiettivi”.”

Olimpia Atanasiu

Presidente dell’associazione Romania Mare

1° dicembre la Romania festeggia un’importante ricorrenza nazionale: il 104° anniversario della Grande Unione, il momento in cui le regioni abitate dal popolo romeno si unirono per far nascere un unico grande Stato (1918). Si tratta di una ricorrenza molto importante per la comunità rumena di Ravenna che é anche la più numerosa.