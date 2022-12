Sabato 3 dicembre 2022, in mattinata, il sindacato Ugl Terziario Romagna sarà nuovamente in piazza a Ravenna, per incontrare

cittadini e lavoratori e fornire informazioni sulle tematiche di maggiore attualità: rinnovo della contrattazione collettiva,

detassazione delle retribuzioni, lotta al precariato, tutela delle lavoratrici-madri, aperture domenicali del settore commerciale e

nuove ri-conquiste dei diritti dei lavoratori.

Sarà presente il segretario dell’ Ugl Terziario Romagna Giuseppe Greco che

parlerà con chiunque sia interessato a questi argomenti.

Appuntamento in piazza L. Einaudi, dalle 9:00 alle 12:30.