Sono ripartiti i lavori per il Parco Marittimo di Ravenna. Terminata praticamente la stagione balneare, fra Marina di Ravenna e Punta Marina è ripreso l’intervento che porterà a rivoluzionare il concetto del mare a Ravenna. Non più con l’auto fino allo stabilimento balneare e una pineta aperta e accessibile. I lavori, iniziati a dicembre 2021, sono ripresi in questi giorni dopo la pausa primaverile-estiva, utile per consentire la stagione balneare.